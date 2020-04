Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Pirmasens-Südwestpfalz appelliert an Wirtschaftsminister Wissing

Erich Weiss, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Pirmasens-Südwestpfalz, hat den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing darauf hingewiesen, dass es für den Einzelhandel nicht bei Verweisen auf die unternehmerische Verantwortung bleiben kann.

„Eine finanzielle Hilfe wird jetzt sofort benötigt“, sagt Weiss. Die Behörden hätten durch Anordnungen verschiedene Läden geschlossen und damit „ein temporäres Berufsverbot ausgesprochen“. Dafür habe der Handel Verständnis. „Aber was jetzt den betroffenen Kollegen zusteht ist keine wohltätige Hilfe, sondern berechtigter Ersatz für das verordnete Verbot, sein Geld selbst zu verdienen“, sagt Weiss.

„Ein Davonstehlen aus der politischen Verantwortung“

Die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Mittel seien den notleidenden Firmen zügig auszuzahlen, um das Überleben des individuellen, inhabergeführten Handels, der oftmals die Attraktivität einer Innenstadt ausmache, zu sichern. „Jede andere Argumentation ist ein Davonstehlen aus der politischen Verantwortung und eine Hypothek für die Zukunft der Unternehmen“, sagt Weiss.

Der Pirmasenser Einzelhändler erinnert zudem daran, dass in Rheinland-Pfalz der Handel zu den größten Arbeitgebern zählt. Sein Appell: „Jetzt handeln! Eine Prüfung muss sein, aber die kann durchaus auch ohne Zeitdruck später erfolgen.“

Wirtschaftsminister Wissing hatte in der vergangenen Woche die Linie des Landes verteidigt, statt direkter Hilfen Kreditbürgschaften zu geben. Unternehmerische Selbstverantwortung bestehe auch in der Krise, sagt er. Der Staat könne nicht für ausfallende Umsätze einstehen. Das würde ihn sehr schnell an seine Grenzen bringen.