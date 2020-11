Sein Vater stürmte einst für den FK Pirmasens, den FC Homburg und Arminia Bielefeld in der Zweiten Fußball-Bundesliga, nun hat auch er einen Zwei-Jahres-Vertrag beim FKP unterschrieben: Marc Erhart, Sohn von Harry Erhart (67), rückt nach Saisonende von den Regionalliga-A-Junioren in den Herrenkader auf. Der 18-Jährige aus Münchweiler, von klein auf in der FKP-Jugend am Ball, gilt als torgefährlicher Offensivspieler. „Marc hat bei uns schon einige Male mittrainiert. Er hat im Spiel gute Ideen und fackelt beim Abschluss nicht lange. Im athletischen Bereich muss er noch zulegen“, sagt der Trainer des Pirmasenser Regionalligateams. Patrick Fischer. Sportdirektor Sebastian Reich merkt an: „Wahrscheinlich führt sein Weg erst mal über unsere U23 in der Verbandsliga.“