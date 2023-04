Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Harry Erhart war einst ein gefürchteter Stürmer in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der Sohn des Münchweilerers hat sein Talent offenbar geerbt. Der 19-jährige Marc Erhart erzielte am Samstag drei Treffer zum 6:2 (1:0)-Sieg des FK Pirmasens II bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach, wodurch sein Team in der Weststaffel der Fußball-Verbandsliga mit optimalen neun Punkten aus drei Spielern weiter die Tabelle anführt.

„Drei Tore in einem Spiel sind mir zuletzt in der B-Jugend gelungen. Wir haben aber auch die Spieler in der Mannschaft, die so etwas vorbereiten können“, sagte Erhart