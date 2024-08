Der Deutsch-Türke Erhan Ilan ist 36 Jahre alt und in einem der ersten Dönerläden in Pirmasens aufgewachsen. Sein 61 Jahre alter Vater Aydin, der schon lange Jahre in Deutschland lebt, hat diesen 1999 eröffnet.

Aydin Ilan ist immer noch Chef des Betriebs, sein Sohn wird das Ganze aber irgendwann übernehmen, wie er sagt. Und er hat schon jetzt viel Verantwortung übernommen – auch für die insgesamt zehn Angestellten, die bei der Familie Ilan mittlerweile im Wechsel arbeiten. „Den ersten Dönerladen in Pirmasens, der von meiner Familie geführt wurde, gab es damals neben dem Walhalla. Zehn Jahre später, im Jahr 2009, sind wir an unseren heutigen Standort am Exe gezogen. Meine Kindheit und Jugend habe ich im Laden verbracht und es war eine schöne Zeit“, erklärt der Vater dreier Kinder, der mit einer Deutschen verheiratet ist.

Die dritte Generation wächst bei Ilans gerade heran. Seine zwei Söhne sind bereits 13 Jahre alt und verbringen wie ihre kleinere Schwester viel Zeit im Imbiss. Aber auch Mutter Manuela ist oft vor Ort und hilft ihrem Mann und ihrem Schwiegervater beim Bedienen der Gäste. Am Exe können die Gäste des Dönerladens sowohl draußen als auch drinnen sitzen, laut Ilan ideal für die Ferienzeit. Auch ein Lieferservice für Döner, Pizza und Pasta gehört dazu, wie Erhan Ilan weiter berichtet. „Das sogenannte Sommerloch merken wir gar nicht, bei uns werden eigentlich immer Döner gegessen, gerne spät abends, wenn es abgekühlt ist und die Leute von einer Veranstaltung kommen, etwas getrunken haben und noch Lust auf einen Imbiss haben“, erzählt der Junior-Chef des Ilan-Grills am Exe. Geöffnet hat das Lokal im Herzen von Pirmasens bis 23 Uhr.

Ilan: Mehr als zehn Tage frei geht als Selbstständiger nicht

„In den Sommerferien habe ich insgesamt zehn Tage frei, mehr nicht. Das ist dann blöd für meine schulpflichtigen Kinder, aber wenn man selbstständig ist, geht es eben nicht anders“, sagt der 36-Jährige. Gegenüber des Ilan-Grills planen Erhan und seine Familie derzeit eine Eisdiele in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bistros Buon Giorno, die Umbauarbeiten hierfür sind bereits abgeschlossen. „Ich denke, auch das wird gut werden und gut laufen“, ist sich Ilan sicher.