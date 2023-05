Der Pirmasenser Sportgerätehersteller Ergofit ist zahlungsunfähig und hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Die Verantwortlichen sind optimistisch, dass das Unternehmen gerettet werden kann.

Mehlschwalben sind selten geworden. Nicht so auf dem Zweibrücker Flugplatz: Dort haben 100 Mehlschwalben ein Zuhause gefunden – kräftig unterstützt von einer heimischen Firma.

Die Sparkasse bietet nun doch wieder mehr Möglichkeiten an, Bargeld abzuheben. Dafür kommt der Sparkassenbus vorerst nicht mehr in die kleinen Dörfer.

Die Freien Wähler in Mainz wollen die Outlet-Sonntage kippen. Die Kollegen in Zweibrücken sehen das ganz anders.

Der Pirmasenser Polizei ist ein weiterer Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen. Sie nahm einen jungen Mann fest, bei dem sie mehr als zehn Kilogramm Drogen fand.

Im Herbst endet die über 40-jährige Geschichte der katholischen Kirchengemeinde Maria vom Frieden im Pirmasenser Stadtteil Ruhbank. Die Gemeinde wird aufgelöst und Lemberg zugeschlagen.

Wie sicher fühlen Sie sich in Pirmasens? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer repräsentativen Meinungsumfrage, die die Pirmasenser Lokalredaktion in der kommenden Woche in Auftrag gegeben hat.

Wenn es in Bottenbach neue Windkrafträder gibt, sollen alle Grundstücksbesitzer davon profitieren. Das ist der Wunsch des Gemeinderates.

Ein Unternehmensberater aus der Südwestpfalz soll beim Bezug von Corona-Beihilfen betrogen haben. Zwischenzeitlich war der Mann sogar in Haft, er kam auf Kaution frei.