Mehr als eine halbe Million Euro haben die Inhaber der Ergo-Fitnessworld GmbH in die Hand genommen, um das Studio in der Rheinstraße umzugestalten: Nun wollen sie die Räumlichkeiten allen präsentieren.

Christoffer Lorett, Geschäftsführer und Inhaber, erläutert im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Gründe für die umfassende Umgestaltung und gibt einen Überblick über die Entwicklung des Studios seit Beginn der Corona-Krise. Die Renovierungsarbeiten erstreckten sich über die gesamte Trainingsfläche des Studios, die 700 Quadratmeter misst. Eine Herausforderung, die während des laufenden Betriebs bewältigt wurde. Lorett betont, dass sogar Nachtschichten eingelegt wurden, um den Studio-Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Boden wurde komplett erneuert, und zusätzlich fanden etwa 40 hochmoderne Geräte von Medevice (ehemals Ergofit) ihren Platz im Studio: von der „Liegenden Beinpresse“ über die „Brustpresse“ bis hin zu speziellen Rückentrainingsgeräten.

Tag der offenen Tür am 18. Februar

Die Partnerschaft mit Medevice beinhaltet mehr als nur die Bereitstellung von Geräten. Lorett erklärt stolz: „Wir sind quasi deren Showroom. Das ist auch vertraglich festgelegt. Potenzielle Kunden von Medevice können die Geräte in Betrieb sehen und so eine fundierte Entscheidung treffen.“ Die Präsentation der neuen Räumlichkeiten samt High-Tec-Geräten ist für Sonntag, 18. Februar, geplant. Dann zeigen Christoffer Lorett und Denis Hermann, die geschäftsführenden Gesellschafter, und das gesamte Team ihr Studio bei einem „Tag der offenen Tür“. Von 10 bis 16 Uhr können sich Gäste einen Einblick verschaffen.

„Jedes Jahr versuchen wir, für unsere Kunden und potenzielle Einsteiger einen besonderen Tag zu kreieren“, erklärt Lorett. Am Wochenende erwarten die Besucher verschiedene Aktionen, darunter auch Kurssequenzen zum Hineinschnuppern von 15 bis 30 Minuten für Mitglieder und Nichtmitglieder – Straßenschuhe sind erlaubt. Außerdem deutet Lorett weitere Angebote an, wie es sie bisher nicht gab. „Ich kann nur so viel sagen: Es ist für jeden etwas dabei.“

Die Investition von knapp einer halben Million Euro erstreckte sich nicht nur auf die neuen Geräte, sondern auch auf die umfassende Erneuerung der Trainingsfläche und des Frei-Hantel-Bereichs. „Es war die höchste Investition der vergangenen acht Jahre“, betont der Geschäftsführer. Mit Ausnahme von drei oder vier Geräten wurden alle alten aussortiert.

Dreimal so viele Studios wie früher

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Mitgliederzahlen erklärt Lorett: „Die Mitgliederzahlen waren während der coronabedingten Schließungen und danach logischerweise auf dem absteigenden Ast.“ Besonders die Zielgruppe der sogenannten goldenen Generation sei verunsichert gewesen. Dennoch glaubt Lorett, dass jetzt die Zeit für einen Aufschwung gekommen ist. Allerdings sind die Zeiten von 3000 Mitgliedern wie in den Jahren 2005 und folgenden vorbei. Die Konkurrenz in Pirmasens habe zugenommen. Waren früher zwei, drei Studios auf dem Markt, teilen sich heute acht oder neun Studios den Kuchen. Die Stückchen sind kleiner geworden.

Die gesamte Bandbreite der Studio-Leistungen sei nachgefragt, so Lorett. „Sowohl das Rehasport-Segment, wo wir sehr breit aufgestellt sind, aber genauso gut nachgefragt ist von unserer Kundschaft der gesundheitsorientierte Fitness- und Krafttrainingsbereich. Auch unser Kursbereich ist sehr stark frequentiert.“ Es gibt 30 Fitnesskurse und 35 Rehasportkurse pro Woche.

Sauna- und Wellness-Clique

Eine besondere Einrichtung im Studio-Konzept ist die hauseigene Physio-Praxis. Vier ausgebildete Physiotherapeuten kümmern sich um Patienten, die nachhaltig im Studio weiterbehandelt werden können, selbst wenn die vom Arzt verschriebenen Therapie-Einheiten erschöpft sind. In der Praxis arbeiten vier ausgebildete Physiotherapeuten. Im Studio sind weitere 37 Mitarbeiter beschäftigt, einschließlich Reinigungskräften und eines externen Trainers. Festangestellt sind zwölf Personen. Sieben Trainer (Vollzeitkräfte) mit entsprechender Ausbildung achten vor allem bei Anfängern auf die richtigen Bewegungsabläufe.

„Natürlich haben wir auch unsere Clique von Saunagängern und Wellness-Liebhabern. Für sie stehen drei Saunen, darunter eine finnische, eine Bio-Sauna und eine Blockhüttensauna im Außenbereich zur Verfügung.“ Außerdem gebe es einen Außenbereich mit Schwimmbecken, das je nach Wetter zwischen März und Ende September geöffnet sei. Der Pool ist allerdings nicht beheizt, weil er ursprünglich als Abkühlungsbecken für Saunagänger gedacht war. Lorett: „Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele unserer Mitglieder an schönen Frühlings- oder Sommertagen das Angebot annehmen und nach einer Trainingseinheit die Liegen im Außenbereich nutzen.“ Statt Karibik-Sand grüne Wiese in der Rheinstraße.

Öffnungszeiten

Täglich von 8 bis 21.30 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.