Der Gesamtsieger der U15-Cyclocross-Bundesliga kommt aus Erfweiler. Carl Dommermuth vom Bundenthaler FBA-Cycling-Team kann im letzten Saisonrennen am kommenden Wochenende in Hamburg nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

72 Fahrer starten in der U15-Bundesliga im Querfeldeinfahren, der erst 13-jährige Carl Dommermuth ist ihre Nummer eins. Obwohl der Schüler des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums auf das vorletzte Ligarennen am vergangenen Wochenende in Chemnitz verzichtete, kann er von seinen Verfolgern Louis Joos (Ottenbach), Amon Rothe (Furtwangen) und Josh Tietjen (Bremen) nicht mehr eingeholt werden. Der Rheinland-Pfalz-Meister fuhr stattdessen beim Cyclocross-Cup in Heidelberg, siegte dort bei minus zwei Grad Celsius mit deutlichem Vorsprung in seiner Altersklasse und führt damit auch im Elektroland24-Cyclocross-Cup souverän nach drei von fünf Rennen. Zu absolvieren war auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens ein mit mehreren Hindernissen versehener, gut zwei Kilometer langer Parcours mit einer dichten Schneedecke. Da musste das Rad auch mal geschoben oder getragen werden.

Lotte Goßrau in Heidelberg auf Platz zwei

Die ebenfalls für das Bundenthaler FBA-Cycling-Team startende Lotte Goßrau belegte in Heidelberg den zweiten Platz bei den U15-Schülerinnen. Die Bundesliga-Saison wird die Zwölfjährige auf Rang vier abschließen.

Bei den U13-Schülern erreichte der Heltersberger Max Chelius in Heidelberg den zweiten Platz und ist auch in der Gesamtwertung Zweiter. „Max ist super gefahren, ich bin leider in der zweiten Runde raus“, sagte seine Mutter Miriam Chelius, die in der Frauen-Eliteklasse gestartet war. Am nächsten Sonntag steht das vierte Cup-Rennen in Darmstadt an.