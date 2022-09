Ihre Tochter wäre in einer schwierigen Lage, bräuchte dringend 3700 Euro und hätte zudem eine neue Handynummer. Mit dieser erfundenen Geschichte per Whatsapp waren erneut Betrüger in der Südwestpfalz erfolgreich: Eine 64-jährige Frau überwies ihnen das verlangte Geld. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass die Nachricht nicht von der Tochter stammte.

Die Polizei warnt, dass diese Masche ebenso einfach wie erfolgreich ist. In manchen Fällen wurde das Geld erst nach einem längeren Chatverlauf überwiesen, „in dem es den Betrügern schließlich durch geschickte Gesprächsführung doch gelungen ist, das Vertrauen des Geschädigten zu erlangen“, so die Polizei. Keinesfalls sollte man sich von dem künstlichen Zeitdruck, den die Betrüger aufbauen, verunsichern lassen. Ein einfacher Anruf bei der bekannten Handynummer des Kindes genüge oft bereits, um die Lüge aufzudecken. Gleiches gelte für die sogenannten „Schockanrufe“, bei denen ebenfalls eine Notlage vorgetäuscht wird.