Die RHEINPFALZ-Sportler 2025 stehen fest: Es siegen Jana Rohr, Udo Bölts und das Gym & Dance Team der TS Rodalben. Am Rande erfährt man auch, wer in Dubai trainiert.

„Ja, wo bleibt er denn?“ Diese Frage stellen die Organisatoren der 20. Sportlerwahl der RHEINPFALZ Pirmasens am Mittwoch kurz vor 18 Uhr im Eingangsbereich des Forums Alte Post. Einer, der die Ziellinie bei sportlichen Wettbewerben oft als Erster überfährt, kommt natürlich, aber dieses Mal eben quasi erst im hinteren Hauptfeld. Sichtlich gechillt erscheint Udo Bölts, der zwölfmalige Tour-de-France-Finisher, zum Treffen ausgezeichneter Sportler aus der Region Pirmasens. Noch ahnt der 59-jährige Heltersberger nicht, dass er wenig später zum RHEINPFALZ-Sportler des Jahres 2025 gekürt werden wird. Erst als der Zweitplatzierte, der deutsche Meister im Schleuderballwerfen, Leo Wirth vom TV Thaleischweiler, aufgerufen wird, erkennt man bei Bölts einen etwas fragenden Blick, während die Lebensgefährtin das Handy zückt, um den besonderen Moment fotografisch festzuhalten.

Derweil verkündet der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ, Uwe Renners, auf der Bühne die sportlichen Erfolge der pfälzischen Radsport-Legende im vergangenen Jahr. Die Grandmasters-Wertung beim Cape Epic in Südafrika, das Nonplusultra aller Mountainbike-Etappenrennen, hat er zusammen mit Robert Sim gewonnen und einiges mehr. Am Ende zückt auch Renners sein Handy, um ein Selfie mit dem Mann zu machen, dessen Tour-Leiden er einst stundenlang am Fernseher verfolgt hatte.

Plausch nach dem offiziellen Teil: vorne die Fußballer und Trainer des FKP, dahinter das siegreiche Rodalber Gym & Dance Team. Foto: Martin Seebald

Yvonne Schäfer: Eine Mannschaft ist wie eine Kette

Der Moderator des Abends entlockt der Trainerin des Gym & Dance Teams der TS Rodalben, Sina Kämmerer, zudem ein „eigentlich“ streng gehütetes Geheimnis: „Verraten Sie uns doch mal, wie die Choreographie für dieses Jahr aussieht?“ Die Antwort von Kämmerer: „Es wird mit Wasser zu tun haben.“ Das Erstaunen bei den Tänzerinnen auf der Bühne ist nicht zu übersehen. Zum 14. Mal wird das Gym & Dance Team Mannschaft des Jahres und das mit fast 50 Prozent der Stimmen. 2213 Leser beteiligten sich an der Abstimmung, das sind rund 1000 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr.

Die Freude, zu den fünf nominierten Teams zu gehören, ist Handball-Trainerin Yvonne Schäfer von der TS Rodalben anzusehen. Einen Aspekt des Erfolgs ihrer A-Jugend-Mädels, die für die erste Regionalliga-Meisterschaft der Vereinsgeschichte gesorgt hatten und bei der Sportlerwahl auf Platz zwei landeten, beschreibt sie so: „Ich möchte keine Starspielerin im Team. Eine Mannschaft ist wie eine Kette: Sie reißt immer am schwächsten Glied. Es gilt, die Schwachen stärker zu machen.“

Multisportlerin Jana Rohr bevorzugt keine Sportart

Der einzige Athlet, der (studienbedingt) nicht da sein kann, ist Segelflieger Felix Kries vom Aero-Club Pirmasens. Der Vize-Junioren-Europameister mit dem deutschen Nationalteam hat eine Videobotschaft mit Grüßen übermittelt. Renners’ Kommentar am Ende: „Da fliegt er von der Leinwand.“

Der TV Thaleischweiler hatte bei der Sportlerwahl neben Leo Wirth, der in den nächsten Monaten mehr sportliche als musikalische Termine hat – der Weselberger ist auch Organist in einer Deep-Purple-Coverband –, noch ein zweites heißes Eisen im Feuer: Jana Rohr. Und die deutsche Meisterin im Steinstoßen, die gerade in Erfurt ihren Titel verteidigt hat, wurde wieder RHEINPFALZ-Sportlerin des Jahres. Die 28-Jährige aus Thaleischweiler ist nicht nur im Rasenkraftsport, sondern auch im Handball und in der Leichtathletik aktiv. Auf die Frage, welche Disziplin sie favorisiert, antwortet sie: „Ich mache alles gleich gerne, bis auf die 1000 Meter im Leichtathletik-Fünfkampf.“

FKP-Spieler Grünnagel: Wochen danach taten weh

Von Trainingseinheiten an einem ungewöhnlichen Ort erzählt die U18-Europameisterin im Kajak-Cross, Britta Jung. Die 16-Jährige aus Höheischweiler, dieses Mal bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres in der Region Pirmasens auf Rang vier, trainiert normalerweise auf dem Schwarzbach. Diesen Winter übte sie allerdings auch mal in einem Kunstkanal in der Nähe von Dubai.

Als einziger Oberliga-Fußballer des FK Pirmasens steht der verletzte Stammspieler Manuel Grünnagel auf der Bühne der von Wawi, den Stadtwerken und Park & Bellheimer unterstützten Veranstaltung. Der Grund: Seine Mannschaftskameraden haben Training, später kommen noch Kapitän Yannick Grieß, Torhüter Benjamin Reitz, Cheftrainer Daniel Paulus und Co-Trainer Hagen Burkart ins Forum Alte Post. Angesprochen auf die 1:2-Niederlage nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen die Bundesliga-Profis des Hamburger SV, beschreibt Grünnagel seine Gefühlslage seinerzeit so: „Die ersten Wochen haben wehgetan, weil wir die bessere Mannschaft waren, nur haben wir das 1:0 nicht über die Zeit gebracht.“

Selfie mit Udo Bölts: Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, war stolz, mit dem Idol seiner Jugend auf der Bühne zu stehen. Foto: Martin Seebald

Zitiert

„Ihr braucht keine KI, wenn die Mädels durch die Luft fliegen.“

Uwe Renners zu Janine Fix vom Rodalber Gym & Dance Team.

„Als der Ätna ausgebrochen ist, hast du das bis zum Frühstückstisch gehört.“

Der Hauensteiner Marko Martin zum Tag nach den Berglauf-Europameisterschaften 2025 am Vulkan Ätna.

„Sabiano ist schon auch manchmal launisch.“

Nora Cronauer

aus Münchweiler zum Wesen ihres Rennpferds.

„In der Rückrunde sind die Niederlagen schon geringer als in der Vorrunde. Wir entwickeln uns also weiter.“

Yvonne Schäfer, Trainerin der Rodalber A-Jugend-Handballerinnen, die nach dem Aufrücken der meisten Spielerinnen des Meisterteams der Vorsaison nun Vorletzter der Regionalliga sind.

„Timo hat gemeint, wenn er mal Weltmeister wird, wird er nie mehr ein Mixed-Turnier spielen.“

Tanja Krämer vom Tischtennisclub Höhfröschen, die als Jugendliche Mixed mit dem späteren Rekord-Europameister und Weltranglistenersten Timo Boll gespielt hat.

„Ich würde mal sagen verregnet.“

Radsportler Udo Bölts lapidar auf die Frage, wie der Tag war.