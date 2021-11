In einer bundesweiten Aktionswoche veranstaltet das Amt für Wirtschaftsförderung am Donnerstag, 18. November, eine Talkrunde unter dem Titel „Gründen in Pirmasens – Go: PS21“. Ab 19 Uhr wird das Format per Livestream im Internet bei Youtube und Facebook sowie zusätzlich im Offenen Kanal ausgestrahlt.

„Wir in Pirmasens brauchen innovative und kreative Köpfe, die als Start-up, oder Unternehmensnachfolger den Mut beweisen, sich auch in bewegten Zeiten einer neuen Herausforderung zu stellen“, sagt Wirtschaftsförderer Mark Schlick. Er ist überzeugt, dass gerade in der Krise eine Chance für Gründer liegt. „Diesen jungen und dynamischen Vorbildern wollen wir eine Plattform bieten und damit andere junge Menschen dazu motivieren, ihren beruflichen Traum zu realisieren“, so Schlick.

Als Gäste begrüßt Moderator Michael Daub zahlreiche Existenzgründer und erfolgreiche Jungunternehmer aus Pirmasens. Darunter sind Sebastian Fabacher vom medizinischen Zentrum TrainingPlus, Messe- und Eventprofi Michael Frits sowie Adrian Staab vom Strahlentherapiezentrum Südwestpfalz. Dem Thema Künstliche Intelligenz hat sich die Firma Computational Modellin Pirmasens verschrieben, die Oliver Inderwildi vorstellt. Mit Sprachraum, einer Bildungs- und Fremdspracheneinrichtung, hat Sabine Flickinger die Selbständigkeit gewagt. Mit dabei sind auch Angelique und Shari Germann, die das elterliche Unternehmen A.S.T Klaus Germann Umweltschutz in die Zukunft führen möchten. Als Experten sind dabei Arne Schwöbel (Zukunftsregion Westpfalz), Andreas Schwarz (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz) und Paul Heim (VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken). rhp