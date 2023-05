Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erfolgreicher Protest: Anne Meier vom TV Hinterweidenthal darf nun doch am Freitagabend bei den deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Heilbronn starten.

Am 21. August gab es in Stuttgart eines der wenigen Qualifikationsrennen im 3000-Meter-Lauf. 10:30 Minuten sind in Anne Meiers Altersklasse (U20) die DM-Norm über diese Strecke, wobei in Heilbronn aufgrund des