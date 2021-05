Wie führt man ein Unternehmen zum Erfolg? Erfahrungen und Tipps für Gründer und Jungunternehmer geben am Dienstag erfolgreiche Unternehmer: in einer Internet-Talkrunde, die das Amt für Wirtschaftsförderung unter dem Titel „Gründen in Pirmasens – Gründeroffensive GO:PS 21“ veranstaltet.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Gründeroffensive 2021. Aufgrund coronabedingter Beschränkungen wird sie per Livestream im Internet auf den Plattformen YouTube und Facebook übertragen.

Als Gäste begrüßen Moderator Michael Daub und Oberbürgermeister Markus Zwick zahlreiche Existenzgründer und erfolgreiche Jungunternehmer aus Pirmasens und der Region. Rede und Antwort stehen unter anderem die Gründerin von Milchbäumchen, Julia Krebs, sowie einer der Köpfe hinter dem Level-UP Pirmasens, Sascha Kapila. Auch die Macher des neuen Laufschuhs, der infinite running um Nico Russ, sind dabei.

Als Paten kommen erfahrene Unternehmer zu Wort, darunter der Schuhunternehmer Bernd Hummel, der geschäftsführende Gesellschafter der Profine Group, Peter Mrosik, und Nagarro ES-Manager Markus Gniech. Dabei sind außerdem Max und Ralp Reis, das Vater-Sohn-Gespann, das die große Rennfahrer-Karriere anstrebt, sowie Jens Schmidt, der das footwear innovation lab leitet. Catharina Kunz berichtet von ihrem Hotel und wie sie sich als Nachfolgerin ins Familiengeschäft einbringt.

Talk-Termin

Die Veranstaltung wird am Dienstag, 18. Mai, ab 19 Uhr live übertragen. Der virtuelle Besuch via www.pirmasens.de/wirtschaftsfoerderung ist kostenfrei.