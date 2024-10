Neues von den Kampfsportlern des AC Thaleischweiler und des BC Pirmasens.

Ringen: Allererster Sieg für neues Team aus Thaleischweiler

LUDWIGSHAFEN. Der AC Thaleischweiler hat erstmals seit Wiedergründung seiner Ringer-Mannschaft wieder einen Sieg in der Rheinland-Pfalz-Liga gefeiert. Mit 20:19 gewann das Team von Trainer Andy Kiefer am Samstagabend seinen sechsten Saisonkampf beim nun punktgleichen ASV Ludwigshafen.

Ein Punktegarant des Athletenclubs war wieder einmal Paul Ufelmann. Der 25-jährige Fehrbacher lag in der 71-Kilo-Klasse griechisch-römisch zunächst 0:7 gegen den aggressiv auftretenden Leon Streibl zurück, ehe er das Blatt wendete und letztlich verdient mit 24:8 Punkten technisch-überlegen vorzeitig gewann. „Nicht jede Kampfrichterentscheidung empfand ich als glücklich“, merkte der Polizist im Nachgang zu Kampfrichter Jonas Johann an.

Überschattet wurde der Kampfabend durch einen Unfall: Als ACT-Akteur Rasul Pantiev seinen Gegner Joshua Raschecker in der 98-Kilo-Freistilklasse nach 24 Sekunden warf, zog der sich eine Rückenverletzung zu. Der Mannschaftskampf wurde deshalb längere Zeit unterbrochen.

Außerdem punkteten Anton Groh (57 kg Freistil, 12:2 gegen Stiven Jovanovic), Shahzad Amin (66 kg Freistil, Aufgabesieger gegen Osman Karaddavut) und Movsar Zhabrailov (130 kg griechisch-römisch, Schultersieger nach 1:39 Minute gegen Can Dogukan Kara) für den Tabellenletzten vom Schwarzbach. Am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, gastiert der Tabellenzweite, der SV Alemannia Nackenheim, zum ersten Rückrundenkampf beim ACT in der Uferstraße.

Boxen: Pirmasenser Kämpfer bei U22-DM sieglos