Die fatalen Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien haben die Welt erschüttert. Über 22.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Die beiden Hugo-Ball-Gymnasiastinnen Canan Cebeci und Julia Polestschuk haben spontan eine Hilfsaktion in ihrer Schule ins Leben gerufen.

Di beiden Schülerinnen haben so die Botschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Leben gefüllt. Der sagte in einer Videobotschaft: „Wir sehen euer Leid, wir hören euer Klagen. Euer Schmerz ist unser Schmerz. Mitmenschlichkeit wird lange gefragt sein.“ Dieser Situationsbeschreibung haben die beiden Neuntklässlerinnen Taten folgen lassen.

Die 16-jährige Cebeci ist türkischstämmig und wohnt mit ihren Eltern seit zwei Jahren in Pirmasens. „Wir wollen dazu beitragen, das Leid ein wenig zu mildern und wir sind froh, dass unsere Idee von der Schule unterstützt wird“, erklärt Cebeci. Am Dienstag traten die beiden Mädchen an Klassenlehrer Michael Brödel mit der Idee der Hilfsaktion heran, der sofort in Absprache mit der Schulleitung die Logistik unterstützte und mit Rat und Tat zur Seite stand.

Innerhalb kürzester Zeit wurden Kartons gesammelt, ein Raum zur Verfügung gestellt und die beiden Mädels bekamen Gelegenheit, in allen Klassen ihr Vorhaben zu erläutern. Eine Liste wurde erstellt, auf der in englischer und deutscher Sprache die Artikel aufgelistet wurden, die am nötigsten gebraucht werden. Schnell wurden die Aushänge mit den Handys abfotografiert und schon am Mittwoch füllten sich die ersten Kartons. „Babywindeln, Trockenfutter, Taschentücher, Decken, Batterien, Powerbanks, Socken, Babynahrung, Handlampen, Heizungen, warme Kleidung – all diese Utensilien sind gefragt. „Die Sammelaktion wird rege angenommen, das macht uns stolz“, erklärt Englisch- und Sportlehrer Brödel.

Die Familie Cebici kommt aus dem türkischen Kirklareli, eine 360.000 Einwohnerstadt an der türkisch-bulgarischen Grenze, also außerhalb des Erdbebengebietes. „Mein Vater kennt aber einige Menschen, die vom Erdbeben betroffen sind“, erzählt die Schülerin. Bis Freitag wird noch gesammelt, dann werden die Kartons von Canan Cebcis Vater Cihan zum türkischen Konsulat nach Mainz gefahren, nachdem sie vorher nach Inhalt beschriftet werden. Ab dann koordiniert das Konsulat den Transport in die betroffenen Regionen. „Tatenlosigkeit wird die Opferzahlen in die Höhe treiben“, lautet der dramatische Appell der Helfer vor Ort.