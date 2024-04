In Busenberg hat schon wieder die Erde gebebt. Das jüngste Beben wurde am Dienstag, gegen 14.41 Uhr, registriert und hatte eine Stärke von 2,4 auf der Richterskala. Es war damit ein schon spürbares Beben und das dritte in Folge in Busenberg. Warum es dort häufiger passiert und ob der Mensch etwas damit zu tun hat, lesen Sie im ausführlichen Artikel.