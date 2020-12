Nur wenige Tage konnte Habib Atef Gäste in seinem neu eröffneten Lokal „Cairo Crêpes“ begrüßen, dann machten dem Ägypter und seiner Frau die Corona-Maßnahmen einen Strich durch die Rechnung. Entmutigen lässt sich der Gastronom dennoch nicht.

„Die Hauptsache ist, dass wir erst einmal aufgemacht haben. Wir haben in den sechs Jahren, seit wir in Pirmasens sind, viele Freunde gewonnen“, sagt Habib Atef und berichtet von Aktivitäten im Catering-Bereich ebenso wie vom ehrenamtlichen Engagement für die Stadt Pirmasens, beispielsweise auch gemeinsam mit Ehefrau Asnat als Betreuer in einer Realschule.

Gastronomische Erfahrungen in Kairo gesammelt

In den Räumen eines ehemaligen Lebensmittelgeschäftes in der Alleestraße 3 richtete Atef nun ein Lokal ein, das mit frischen Zutaten und einer originellen Karte sowohl bei Vegetariern als auch bei Fleisch-Fans punkten und eine Alternative zu herkömmlichem Fast Food bieten will. Bereits in Kairo habe er ein ähnliches Lokal betrieben, jedoch, so erzählt er, hätten sie als koptische Christen dort immer wieder Probleme gehabt und schließlich beschlossen, sich woanders eine Existenz aufzubauen.

„Zur Eröffnung war es gleich voll, und die Kunden sind zufrieden“, freut sich Atef auf den Tag, an dem er wieder Gäste vor Ort bewirten und ihnen Crêpes in allen erdenklichen süßen wie pikanten Variationen zubereiten darf. Bis dahin gibt es alles zum Mitnehmen. Öffnungszeiten: unter der Woche 11 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 21 Uhr; Dienstag ist Ruhetag.