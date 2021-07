Der SV Hochstellerhof steht im Hackmesserpokal-Endspiel.

Dank des besseren Torverhältnisses setzte sich der SVH am ersten Vorrundenabend des Turniers für die Fußballvereine der Hackmesserseite gegen den SV Obersimten und den SV Bottenbach durch. Die SG Kröppen/Vinningen hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. „Wir haben nur einen Kader von 19 Mann, und von denen sind zehn in Urlaub oder verletzt, so dass wir absagen mussten“, erklärte der neue Spielertrainer der Spielgemeinschaft, Steffen Mattern.

In der zweiten Vorrundengruppe spielen am Freitag ab 18.30 Uhr auf dem Rasen der SG Eppenbrunn der SV Trulben, der Hilster SV und das Landesligateam der Gastgeber (Spiel um Platz drei am Samstag ab 15.30 Uhr, Finale am Samstag ab 17.30 Uhr).

SO SPIELTEN SIE

Hochstellerhof - Obersimten 0:1. Tor: Kevin Decker.

Bottenbach - Obersimten 1:0. Tor: Patrick Veith.

Hochstellerhof - Bottenbach 3:0. Tore: Elias Bourgun (2), Matthias Demberger.