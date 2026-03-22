Erfahrung war Trumpf beim 2:3 (0:1) im Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen der SG Eppenbrunn und der SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler.

Trainer haben sie gerne in ihren Mannschaften: erfahrene Spieler. Daran besteht bei der nordpfälzischen Spielgemeinschaft kein Mangel. Sieben Akteure der ersten Elf hatten am Sonntag die 30 bereits überschritten. Auf der Bank saßen zwei 29-Jährige, ein 34-Jähriger und ein 23-jähriger „Jungspund“. Da war es auch nicht verwunderlich, dass ein Oldie für den Siegtreffer der Gäste sorgte. Fabian Schmitt befindet sich im 37. Lebensjahr. Der Linksaußen war bei Eppenbrunns Bestem, Andrei Roman, über 90 Minuten weitgehend abgemeldet. Doch zehn Minuten vor dem Ende gestattete die SGE dem Ex-Verbandsligaspieler doch einmal zu viel Raum. Schmitt zog an zwei Gegnern vorbei und traf in den linken Torwinkel zum 2:3 – sein 25. Saisontor.

„Wir haben eben diese Routine auf dem Platz. Und wie Fabian den gemacht hat, zeugt einfach von seiner Qualität“, freute sich Gästecoach Halter. Der immer noch jugendlich wirkende 67-Jährige, einst Oberliga-Trainer in Pirmasens, Bad Kreuznach und Morlautern, ging gewohnt engagiert an der Seitenlinie mit und zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: „Da wir uns letzte Woche zwei gesperrte Spieler eingehandelt waren, sind wir unter sehr schwierigen Bedingungen hier angetreten. Die Jungs haben heute gesehen, was möglich ist, wenn man diszipliniert ist und zusammenhält. Ich bin heute sehr stolz.“

41-Jähriger trifft

Die SG Eppenbrunn ist kaum weniger erfahren und hat mit Spielertrainer Christian Zarbel und Heiko Bzducha sogar zwei Ü40-Spieler in ihren Reihen. Nach Rockenhausens zweitem Tor wechselte sich Zarbel ein. Zusammen mit dem nach vorne rückenden Kevin Dauenhauer zählte das Eppenbrunner Angriffsduo nun 72 Jahre. Zarbels „Juniorpartner“ Dauenhauer (wird demnächst 30) sorgte nach einer weiten Flanke von Nicolas Eichhorn für das 1:2-Anschlusstor (72.). Nur fünf Minuten später der Ausgleich durch den 41-jährigen Bzducha, der bereits in der ersten Hälfte für den verletzten Christopher Anschütz gekommen war. Nach einer Ecke von Tarek Rabahi und anschließendem Stellungsfehlers des Gäste-Torwarts drückte er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. „Am Ende hat es leider nicht gereicht. Das war absolut unnötig“, sagte Zarbel nach dem Spiel.

Das 0:1 markierte Mittelstürmer Michael Hammerschmidt in der 45. Spielminute, nachdem er vor 120 Zuschauern elegant im Strafraum zwei Eppenbrunner hatte aussteigen lassen. Hammerschmidt begeht nächsten Monat seinen 35. Geburtstag ...

Beim FCK im Probetraining

Das 0:2 (70.) durch Luke Dunne fiel dagegen völlig aus der Reihe. Der 21-Jährige aus dem US-Bundesstaat Maryland traf damit zum fünften Mal in den letzten drei Spielen. Seit einiger Zeit befindet sich der laufstarke Angreifer im Probetraining der Oberligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern. „Ich verfolge öfters das Training. Luke kommt dort sehr gut an. Ich wünsche ihm, dass es mit einem Engagement dort klappt“, sagte sein Trainer Halter. Über die Altersstruktur seiner Mannschaft bemerkte Halter: „Hier in dieser Spielgemeinschaft ist wirklich etwas Gutes entstanden. Aber wir brauchen natürlich schon eine Blutauffrischung zu den erfahrenen Akteuren.“