Vierter wurde der Rodalber Moritz Heene am Samstag bei den deutschen U23-Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid in seiner Paradedisziplin 110 Meter Hürden. Der für den 1. FC Kaiserslautern startende Student lief im Finale 14,77 Sekunden und verfehlte damit seine vier Wochen zuvor bei der Männer-DM in Berlin aufgestellte Bestzeit von 14,36 Sekunden. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig sprach mit dem 20-Jährigen.

Herr Heene, sind Sie mit ihrer Leistung und dem Abschneiden zufrieden?

Nein. Vierter Platz hört sich zwar gut an, aber ich habe die realistische Chance auf einen Podestplatz