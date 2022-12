Motorengeknatter, Laubsauger und Presslufthammer, das Klacken der PC-Tastatur oder die aufdringlich laute Werbung im Radio oder Fernsehen. Für viele Menschen sind das die Naturgeräusche unserer Zeit, weil sie in dem hektischen Getriebe unserer Städte ganz verlernt haben, zu hören, was Natur wirklich ist – Vogelgezwitscher und Flügelschlag, das Zirpen einer Grille oder das leise Wiegen von Ästen im Wind. Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der leisen Töne und vielleicht auch der wahren Naturgeräusche. Und wenn wir die nicht direkt draußen vor der Tür einfangen wollen oder können, hilft vielleicht die CD „Naturgeräusche: Meeresrauschen“ mit Natur aus der Konserve. Und dann kann sich auch auf dem Sofa beim Hören von Meeresrauschen in Kombination mit Delfin- und Walgesängen, Möwen- und Vogelgezwitscher wohltuende Entspannung breitmachen.

Gesehen bei JPC.

