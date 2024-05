In Gossersweiler ermitteln am Mittwoch ab 19.30 Uhr die punktgleichen Teams des ASV Lug/Schwanheim und der SG Bad Bergzabern/Steinfeld in einem Entscheidungsspiel den Meister der Fußball-B-Klasse Südpfalz West.

Der Sieger steigt in die A-Klasse auf, der Verlierer empfängt am Sonntag (16 Uhr) die FSV Freimersheim zum ersten Aufstiegsspiel der Vizemeister. Als Staffelleiter meinte Peter Bourquin bei der Rückrundenbesprechung: „Der ASV ist noch lange nicht durch, die Bergzaberner werden ihm noch ordentlich auf den Zahn fühlen.“ Für diese Aussage wurde er von vielen belächelt, zu deutlich schien die Dominanz des Teams aus der Verbandsgemeinde Hauenstein. Die Elf des scheidenden Trainerduos Markus Zluga/Gerhard Fitzthum hatte mehrere höherklassige Teams aus dem Pokal geworfen, das Hinspiel bei der SG souverän mit 3:0 gewonnen. Erst Ende Oktober gab es gegen Kapsweyer/Schweighofen die erste Niederlage.

Doch die SG nutzte eine kurze Leistungsdelle im Luger Tal, gewann das Rückspiel mit 2:1, blieb in der Rückserie ungeschlagen und zog mit den Lug/Schwanheimern, die 45 (!) Tore mehr erzielt haben, gleich. Sebastian Braun (34 Saisontreffer) und Marvin Tursa (31) vom ASV Lug/Schwanheim sind die Top-Torjäger der B-Klasse Südpfalz West.

SG-Trainer Carsten Neumann steht zum vierten Mal in einer Relegation, dreimal reichte es nicht. Schafft er es dieses Mal? Er sagt: „Es geht nicht um mich. Wir wollen unseren jungen Spielern eine sportliche Perspektive bieten und den älteren Fans etwas zurückgeben. Beide Vereine waren lange als Bezirksligisten die Aushängeschilder im Westen des Fußballkreises.“ Der ASV habe, so Neumann, „absolute Topspieler wie Sebastian Baron oder Paul Fitzthum, die ein Spiel alleine entscheiden können“.