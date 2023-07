Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was machte die Fußball-B-Jugend des FKP zum Trainingsauftakt am Samstag? Die 14 Jungs des Jahrgangs 2008 holten sich eine Startnummer und liefen den „Königsteufel“, wie die mit 310 Höhenmeter gepickte Zehn-Kilometer-Distanz beim Hinterweidenthaler Teufelstisch-Trail (TTT) genannt wird. Einer von ihnen ist ein auch ein Lauftalent.

Marlo Basso aus Rodalben lief als einer der Jüngsten lange Zeit in der Top 20 mit. Der 15-Jährige musste am Ende etwas Lehrgeld zahlen, wurde aber 23. der 138 Starter in 51:04 Minuten.