Nach unserem Bericht über die Schließung der Neuen Privatklinik in den 90er Jahren hat sich der ehemalige Krankenhaus-Dezernent Peter Schiel zu Wort gemeldet, der für diesen Bereich zwischen 1994 bis 1999 zuständig war. Er zeigte weitere Hintergründe der Schließung auf und sprach auch die damaligen Herausforderungen im Pirmasenser Gesundheitswesen an.

Schiel schilderte, wie in den späten 80er-Jahren die Verhandlungen mit dem Land Rheinland-Pfalz über einen neuen Krankenhausplan und damit über Planbetten begannen. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Neue Privatklinik den Bescheid aus Mainz erhalten, dass sie aus dem Landeskrankenhausplan herausgenommen werden sollte. Allerdings gab es Gerüchte, dass die Neue Privatklinik beim Land einen Antrag gestellt hatte, einen Herzkatheter-Messplatz einzurichten.

Um Klarheit zu schaffen, nahm Schiel Kontakt auf mit Serven Isözön auf, dem damaligen Leiter der Neuen Privatklinik. Ziel des Dezernenten war es, die Privatklinik zu erwerben, um im neuen Krankenhausplan die erworbenen Betten als Verhandlungsmasse zur Streichung zur Verfügung zu haben und zugleich den Katheter-Messplatz an das Städtische Krankenhaus zu bekommen. „In kompliziertesten Verhandlungen zwischen den Klinikeignern, dem Land und den Kassen gelang dieses Kunststück. Da hat es zwischendurch sogar Versuche gegeben, die Angelegenheit ,unterm Tisch’ zu regeln; auch gegen den erbitterten Widerstand aus Teilen des Stadtrates. Immerhin ging es um ein Millionengeschäft für alle Beteiligten und für das Krankenhaus um einen weiteren Schritt in eine wirtschaftlich sichere Zukunft.“

Rätsel um eine fehlende Unterschrift

Verschiedene weitere „Baustellen“ begleiteten den Dezernenten während seiner gesamten ehrenamtlichen Tätigkeit. Beispielsweise habe sich kurz nach seinem Dienstantritt 1994 die Berufsgenossenschaft wegen einer Aberkennung des Paragraf-6-Verfahrens gemeldet. Die Versorgung berufsbedingt Schwerverletzter könne man im Krankenhaus Pirmasens nicht länger beibehalten, beziehungsweise nur dann belassen, wenn eine eigenständige Fachabteilung „Unfallchirurgie“ eingerichtet würde. „Dieses Ansinnen war nicht erreichbar, da der damalige chirurgische Chefarzt, der keine BG-Zulassung hatte, sich einer Teilung der Abteilung verweigerte“, erzählt Schiel. Um den Verlust und „halbseidene Übergangslösungen“ zu verhindern, habe er fünf Jahre lang in Gesprächsrunden mit der BG erhebliche Anstrengungen unternommen. „So gelang es, die BG hinzuhalten, und sofort nach meiner Demission konnte endlich eine eigene Fachabteilung installiert werden. Ohne diese Hinhaltetaktik wäre dieses ,Pfund’ für das Krankenhaus Pirmasens auf immer verloren gewesen.“

Als „unfasslichen Vorgang“ in dieser Zeit bezeichnete Schiel den Verzicht der Stadt Pirmasens auf die Errichtung einer Orthopädie im Städtischen Krankenhaus. Dieses orthopädische-unfallchirurgische Fachgebiet sei an das Krankenhaus Rodalben gegangen, obwohl Pirmasens dafür bereits einen Antrag gestellt hatte. Dies hatte Schiel bei einem Besuch im Sozialministerium in Mainz erfahren, wo man „höchst erstaunt“ über den Verzicht der Stadt gewesen sei. Denn es habe nur noch die rechtsverbindliche Unterschrift des damaligen Oberbürgermeisters beziehungsweise seines Stellvertreters auf dem Vertrag gefehlt. „Der Vorgang blieb unaufklärbar“, sagt Schiel. Oberbürgermeister Karl Rheinwalt war gestorben, sein Nachfolger Robert Schelp und Schiel hätten nichts darüber gewusst.

Pirmasens bekommt Zuschlag für Psychiatrie

Eine weitere komplexe Angelegenheit stellten die Veränderungen im Bereich der Psychiatrie dar. In der Pfalz war der Bezirksverband alleiniger Träger der psychiatrischen Versorgung mit seiner Klinik in Klingenmünster. Diese Zentralisierung sollte durch das Konzept der gemeindennahen Psychiatrie ersetzt werden. Für die Westpfalz bewarben sich das evangelische Krankenhaus Zweibrücken und das Krankenhaus Pirmasens.

Peter Schiel Foto: Thiessen

Nach Erarbeitung eines Konzepts, das Zweibrücken und Pirmasens gemeinsam den Bezirkstagsabgeordneten vorstellten, erhielt Pirmasens den Zuschlag. Jedoch war die Trägerschaft noch nicht entschieden, da der Bezirksverband diese unbedingt behalten wollte. Peter Schiel habe damals darauf gedrängt, dass eine psychiatrische Abteilung im Krankenhaus Pirmasens auch unter dessen Leitung integriert werden müsse. Allerdings habe es dagegen Widerstand von „höchster Ebene“ gegeben. Teile der Stadtspitze erhofften sich nämlich vom Bezirksverband eine finanzielle Zusage zur weiteren Sanierung der Alten Post. Im Gegenzug sollte die Trägerschaft der Psychiatrie beim Bezirksverband bleiben. Schiel drohte intern mit der öffentlichkeitswirksamen Niederlegung seines Amtes als Aufsichtsratsvorsitzender des Krankenhauses und als Beigeordneter, sollte auf diese Weise eine Lösung gegen das Interesse des Krankenhauses Pirmasens verhandelt werden. Diese Ankündigung führte letztlich dazu, dass Pirmasens die Trägerschaft für die Psychiatrie vom Bezirksverband übernehmen konnte.

Kindesentführung in der Pädiatrie

„Zwischendrin hatte ich noch eine Kindesentführung zu bewältigen: Ein Hammer für sich.“ Wenige Monate nach seiner Amtsübernahme und noch ohne einen Geschäftsführer für das Haus hatte sich in der Pädiatrie eine Kindesentführung ereignet, die bundesweit Wellen schlug. „Zum Glück konnte das Kind nach drei Tagen nahe Waldshut bei einer Frau aufgefunden werden, die das Kind an sich genommen hatte, um zu verbergen, dass sie ihrem Lebenspartner eine Schwangerschaft vorgegaukelt hatte. Die mediale Bewältigung des Ereignisses ließ mich erleben, wie die Medien in Anzahl, Stil und mit Tricks arbeiten. Ich bin heute noch froh, dass ich sofort in der Nacht der Straftat ein Redeverbot für alle Beteiligten inklusive Chefarzt erlassen hatte und mir das alleinige Recht, mich zu äußern, vorbehalten habe, um verwirrende Vielstimmigkeit zu vermeiden.“

Diese fünf Jahre Krankenhaus seien hochinteressant gewesen – und nervenzerfetzend. Denn nebenbei nahm ihn auch noch das Kulturressort in Anspruch sowie die Leitung einer großen Grundschule, die einen hohen Migrantenanteil (damals deutschstämmige Aussiedler aus Russland) hatte. Als Fazit seiner Arbeit für die städtische medizinische Einrichtung könne er sagen, dass er einen Gutteil dazu beigetragen habe, dass das Krankenhaus lange Jahre defizitfrei geblieben sei. „Es ist mir damals gelungen, die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft in die Wege zu leiten.“