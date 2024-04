Am Freitagmorgen bemerkte eine Anwohnerin in Waldfischbach-Burgalben eine Entenmutter, die mit ihren drei Küken verloren am Straßenrand der Alleestraße umherirrte. Die Polizei berichtet, dass die Frau bei einer genaueren Untersuchung weitere drei Küken in einem Kanalschacht entdeckte, die offensichtlich hineingefallen waren und nicht mehr herauskamen. Helfer retteten die Küken und die Polizei ermöglichte der siebenköpfigen Großfamilie durch eine kurzzeitige Sperrung der Straße die sichere Überquerung in Richtung ihres Heimatgewässers, dem Schwarzbach.