Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Münchner Ensemble Persona will die Pirmasenser am Sonntag mit William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ in einen magischen Wald entführen, in dem Feen und Trolle den Menschen die Köpfe verdrehen. In dem komödiantischen Verwirrspiel geht es um zwei junge Liebespaare. Christiane Magin hat mit Regisseur Tobias Maehler gesprochen – unter anderem über das Thema Illusion.

Herr Maehler, was fasziniert Sie am „Sommernachtstraum“?

Das Thema Schein und Sein – und im Mittelpunkt steht die Frage: Wenn ich mich verliebe,