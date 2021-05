Ehrenamtliches Engagement soll sich stärker vernetzen, auch in neuen Formen entwickeln: Das will das Land mit seiner Ehrenamtsinitiative Engagementförderer fördern. Wer interessiert ist, kann sich auf dem Wochenmarkt am Samstagvormittag darüber informieren.

Engagementförderer sind engagierte Bürger, Ehrenamtliche, Vereine und Unternehmen, welche sich zusammenschließen, um ihre Stadt oder ihren Stadtteil lebenswerter zu machen. Dabei spielt auch die aktuelle Corona-Situation eine Rolle; gesellschaftliches Leben hat sich verändert, neue Formen des Soziallebens entwickeln sich. Die beeindruckende Hilfs- und Kooperationsbereitschaft von Einzelnen, Vereinen und Initiativen wie auch Unternehmen während der Corona-Pandemie zeige, auf welch großes Potenzial an gesellschaftlichem Engagement Pirmasens bauen könne, stellt die Stadtverwaltung fest. Durch die Teilnahme an Workshops, die durch die Staatskanzlei organisiert werden, wird sie nun dabei unterstützt, mit ehrenamtlich Aktiven und Unternehmen neue Formen des Engagements und der Vernetzung zu entwickeln und zu fördern.

Die Projektideen können aus allen Bereichen kommen; von gemeinsam organisierten Müllsammelaktionen, über Nachbarschaftsprojekte oder die Planung von Veranstaltungen.

Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 8. Mai, von 9 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt statt.