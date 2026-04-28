Nachhaltigkeit und Effizienz stehen in Pirmasens hoch im Kurs. Eine 20-köpfige Delegation aus Nigeria ist extra in die Pfalz gereist, um von der Horebstadt zu lernen.

„Wenn man nicht viel Geld hat, muss man kreativ sein.“ Mit diesen Worten beschreibt Bürgermeister Michael Maas die Pirmasenser Nachhaltigkeitsstrategie. Gerade die begrenzten Mittel und Ressourcen der Stadt haben laut Maas dabei geholfen, neue Wege zu gehen.

Das hat sich ausgezahlt: In den vergangenen Jahren wurden mehrere Pirmasenser Projekte ausgezeichnet, etwa mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, und haben so bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Inzwischen hat die von Maas angesprochene Kreativität auch jenseits des Kontinents Interesse geweckt. Am Dienstag war eine 20-köpfige Delegation aus Nigeria in der Südwestpfalz zu Gast, um sich über die Themen Abfall- und Abwasserwirtschaft sowie erneuerbare Energien zu informieren – und um von Pirmasenser Projekten zu lernen.

Gas aus Biomasse

Organisiert wurde der Besuch vom Umwelt-Campus Birkenfeld und dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS). Ziel des Austauschs sei in erster Linie Wissensvermittlung und Kooperation bei der Umsetzung in den unterschiedlichen Regionen Nigerias, heißt es vonseiten der Stadt. Mit rund 237 Millionen Einwohner ist es mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Afrikas.

Von besonderem Interesse war für die Gäste unter anderem der Energiepark mit Biogasanlage in Winzeln, den die Stadt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) mit Sitz auf der Husterhöhe betreibt. Dort wird aus Biomasse – zum Beispiel Gras, Mais und Zuckerrüben – Biogas gewonnen und ins städtische Erdgasnetz eingespeist. „Damit versorgen wir 1000 Haushalte“, berichtete PFI-Leiter Günter Scheel.

„Hochinnovatives“ Pilotprojekt

Maas lobt das Pilotprojekt des PFI als „hochinnovativ“. Neben dem Mehrkammerreaktor für Biogas ragt im Winzler Energiepark eine sogenannte Power-to-Gas-Anlage in die Höhe. Hier wird das Gas aus der Biogasanlage methanisiert. Heißt: Aus Wasserstoff und Kohlendioxid wird reines Biomethan produziert, das als Heizstoff oder zum Betanken von Bussen und Lastwagen verwendet werden könnte.

Aktuell ist die Power-to-Gas-Anlage allerdings kaum noch in Betrieb, wie Maas gesteht. Der Grund: „Wir haben den Wasserstoff immer zugekauft, aber der ist inzwischen viel zu teuer geworden.“ Als Lösung hoffen die Verantwortlichen schon länger auf Fördergelder für den Bau eines Elektrolyseurs, mit dem Sonnen- und Windstrom zu grünem Wasserstoff gewandelt werden kann.

Leuchtturm für Energiewende

Den Strom für den Elektrolyseur könnte jetzt schon der Solarpark auf der früheren Ohmbach-Deponie liefern. Die riesige Anlage ist nur 2,2 Kilometer vom Energiepark entfernt. Die Stadt plant außerdem eigene Windräder bei Winzeln und weitere eigene Photovoltaik-Anlagen. Im Sommer könnte der Elektrolyseur den überschüssigen Sonnenstrom in Wasserstoff für die Biomethanproduktion nehmen und im Winter die Pirmasenser das Biomethan verheizen. „Das ist unser Leuchtturm, um zu zeigen, wie die Energiewende gelingen kann“, betonte Maas.

Unter den Zuhörern befand sich auch CDU-Politiker Florian Bilic, der selbst noch einige Grußworte an die 20-köpfige Delegation richtete. Der Bundestagsabgeordnete hinterließ offenbar Eindruck: unter den nigerianischen Gästen war er – ebenso wie Bürgermeister Maas – ein gefragter Nebenmann für Selfies.