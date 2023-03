Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An vielen Stellen in der Stadt werden die Lichter ausgehen und in Amtsstuben weht bald ein kühles Lüftchen. Die Einsparmöglichkeiten, die jetzt gesetzlich vorgeschrieben werden, sind aber vergleichsweise gering. Das Plub soll auf jeden Fall offen bleiben.

Angesichts der Energiekrise will Bürgermeister Michael Maas den Blick nicht allein auf die kommenden Sparmaßnahmen richten. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren aus Klimaschutzgründen