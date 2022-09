Erhebliche Kosten kommen auf die Bauhilfe Pirmasens wegen der gesetzlichen Vorgaben zum Energiesparen zu. Allein die Optimierung der Heizungen wird über 300.000 Euro verschlingen.

In der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt seit Dienstag weitere 258 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Seit April ist die Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken gesperrt. Nächstes Wochenende soll sie wieder frei sein.

Der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch plädiert dafür, dass mehr Geschäfte sonntags öffnen können.

Der Tierschutzverein Wasgau soll im Spätherbst aufgelöst werden. Das Gelände ist verwaist, die Tiere des Gnadenhofs leben mittlerweile im Raum Koblenz, wo der Vereinsvorsitzende wohnt.

13 Mitglieder aus fünf US-amerikanischen Lickteig-Familien treffen sich am Wochenende auf Maria Rosenberg. Sie sind Nachfahren der Stifter des Wallfahrtsortes.

Seit drei Jahren wird in der Biebermühler Straße in Thaleischweiler-Fröschen gebaut. Nach dem Abschluss der Kanalarbeiten wird in den Herbstferien die Straßendecke erneuert.