Für den am Freitag startenden Bausalon hofft Veranstalter Michael Frits auf Besucherzahlen fast wie vor Corona. Beschränkungen wie Masken, Impfnachweise oder ein Limit bei der Besucherzahl wird es nicht geben. Frits appelliert aber an die Besucher, dennoch Abstand zu halten und vielleicht auch noch eine Maske zu tragen.

Mit 70 Ausstellern wird der Bausalon etwas weniger Aussteller haben als bei der Ausgabe von 2019 ohne Corona. In der Pandemie habe es der ein oder andere Aussteller nicht geschafft, zu überleben, so die Beobachtung von Frits.

Bei der Gestaltung der Messe musste das Team von Frits Messen improvisieren. Da der Autosalon im Januar noch pausieren musste, die Autohersteller aber ihre mit Strom betriebenen Modelle präsentieren wollten, wurde der Schwerpunkt Elektromobilität kurzerhand in den Bausalon integriert. Die Nachfrage sei einfach da und der Beratungsbedarf enorm, meint Michael Frits. Überhaupt gebe es aktuell einen sehr großen Bedarf an Informationsmöglichkeiten zu alternativen Energien, auch im Haus. Beim Bausalon in Merzig im März konnte Frits beobachten, dass fast alle Aussteller ganztägig ohne Pause im Beratungsgespräch waren.

Energieeinsparung ist der Schwerpunkt

Der diesjährige Bausalon wird folglich einen großen Schwerpunkt auf Energiesparen durch entsprechende Sanierung und alternative Heizformen für die Häuser setzen. Anbieter von Kompletthäusern informieren über ihre besonders energiesparenden Häuser und Hersteller von Holzkesseln über diese Art des Heizens, die auch mit dem Komfort einer Zentralheizung möglich sein soll. Es wird sogar ein Hersteller einer sogenannten Hybridheizung vor Ort sein, die gleichzeitig mit Scheitholz und Erdgas betrieben werden kann. Außerdem sind mehrere Anbieter von Wärmepumpen auf dem Bausalon vertreten, wobei es auch diese Form des Heizens als Hybridlösung mit Gas geben soll.

Dazu kommen Baufirmen, die Komplettsanierungen verkaufen wollen, bei denen das Energiesparen im Vordergrund steht. Unter anderem offeriert ein Unternehmen aus der Region Wandflächenheizkörper, die auch mit Wärmepumpen einfach in Bestandsgebäude integriert werden können.

Der Bausalon wird am Freitag, 11 Uhr, von Oberbürgermeister Markus Zwick eröffnet. Von 11 bis 12 Uhr ist freier Eintritt. Danach kostet die Karte sechs Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürften umsonst rein. Geöffnet ist bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.