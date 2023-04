Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch Restaurants und Hotels in Deutschland müssen die gestiegenen Kosten für Gas und Strom schultern. Die ersten geben einen Teil davon mittlerweile an ihre Gäste weiter - in Form einer Energiepauschale. Diese variiert vielerorts zwischen 1,50 und drei Euro. Sind die Menschen hier bei uns bereit, einen solchen Obolus zu entrichten? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Was das Thema Energiepauschale für Gäste von Restaurants oder Hotels angeht, ist Petra Bold-Ewers zwiegespalten. Einerseits weiß sie, dass jeder in diesen Zeiten mit