Die Stadtverwaltung bereitet sich angesichts des Ukraine-Kriegs auf einen großen, länger andauernden Stromausfall vor. Schon im März haben laut Oberbürgermeister Markus Zwick die Vorbereitungen begonnen, wie der Stadtchef im Stadtrat am Montag berichtete.

„Wir befürchten gravierende Auswirkungen auch hier“, meinte Zwick angesichts der sich verschärfenden Energiekrise. Die entsprechenden Stellen in Verwaltung, Stadtwerken und Katastrophenschutz hätten einen längeren Blackout, also Stromausfall, durchgespielt. Hierbei sei der Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung, Feuerwehr und Krankenhaus gelegt worden. Fragen, wie die Versorgung mit Lebensmitteln über ein Ernährungsamt und wie an Treibstoff für Einsatzfahrzeuge zu kommen ist, seien ebenfalls besprochen worden. Im Ernstfall sollte beispielsweise auch das Rathaus weiterhin Strom haben, so Zwick.

Zu der drohenden Gasmangellage meinte der OB, dass Pirmasens schon gut vorbereitet sei. Gas würde bereits durch eine Absenkung der Sporthallentemperatur gespart. Das Plub-Hallenbad sei in diesem Sommer geschlossen und zu der Forderung nach Abschaltung der Klimaanlagen im Rathaus sei von der Belegschaft die Frage gestellt worden, wo diese denn seien. In der Stadtverwaltung sei keine Amtsstube mit einer Klimaanlage ausgestattet. Nach der Sommerpause werde die Verwaltung weitere Maßnahmen präsentieren, die für den Ernstfall vorbeugen sollen. Hierzu diene auch die für Samstag geplante Großübung des Katastrophenschutzes, kündigte Zwick an.