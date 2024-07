„Bunt auch blau“ hat Sabrina Krökel ihre Ausstellung betitelt, die am Sonntag, 4. August, beim Kunstverein Dahn im Alten Rathaus eröffnet wird.

Über ihre Arbeiten sagt Sabrina Krökel: „Ich möchte mit meinen Werken Energie und Inspiration an die Wand bringen.“ Ein Gemälde kann einen Raum komplett verändern. So werden das Wartezimmer eines Arztes, das Foyer einer Bank oder auch die Küche zuhause mit anderen Augen wahrgenommen, so Krökel, „alles durch die Farbkompositionen in leiser Buntheit“.

Ihre experimentelle Malerei basiere auf dem Vertrauen in sich selbst. Aber auch in den Eindrücken, die Sabrina Krökel tagtäglich gewinnt. Bei einem Spaziergang durch die Natur, bei der Begegnung mit Menschen, in ihrer Erinnerung an besondere Momente, aber auch durch mediale Impulse. „Ich verdichte diese flüchtigen Empfindungen zu Farbspiegeln, die eine Erfrischung und Freude in die Welt tragen“, formuliert es die Künstlerin.

Malerin und Kunsttherapeutin

Sabrina Krökel, Jahrgang 1968, absolvierte von 1991 bis 1996 ein Studium für höheres Lehramt und studierte von 1996 bis 2001 Freie Künste an der Hochschule für Bildende Künste in ihrer Heimatstadt Braunschweig. 1998 hatte sie ein Auslandsstipendium an der Ecole des Beaux-Arts in Toulouse bekommen. Außerdem machte Sabrina Krökel 2001 ihr Diplom Freie Kunst bei Professor Hermann Albert und ein Jahr später den Masters of Arts bei Professor Klaus Stümpel. 2004 trat sie in den Bundesverband Bildender Künstler (BBK) ein. In diesem Jahr erhielt sie eine Atelierunterstützung der Stadt Braunschweig.

Sabrina Kröker verfügt auch über eine zertifizierte Ausbildung für Kunsttherapie und Autogenes Training. Sie stellte schon in Hamburg, Berlin, Chemnitz und Innsbruck aus. Mit ihren Arbeiten will sie den Betrachter gefangen nehmen und auffordern: „Tauchen Sie ein in diese Farbbühnen, in mein Inspirationsbunt.“

Info

Die Ausstellung „Bunt auch blau“ von Sabrina Krökel beim Kunstverein Dahn im Alten Rathaus dauert vom 4. August bis 1. September. Vernissage: Sonntag, 4. August, 11.30 Uhr. Öffnungszeiten: donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.