„Bei uns brummt es.“ Finanzamtschef Carsten Pelzer war am Freitag begeistert über den Andrang in seinem Servicecenter in der Kaiserstraße und der hektischen Aktivität in den Online-Kanälen, die von den meisten Bürgern für die Grundsteuererklärung genutzt werden.

Von Klaus Kadel-Magin

Die Telefone stehen laut Pelzer nicht mehr still. Am Dienstag läuft die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung ab und aktuell haben es gerade mal 64,2 Prozent der Pirmasenser, Zweibrücker und Südwestpfälzer geschafft, ihre Daten in die Formulare einzutragen und diese auch wegzuschicken. Pirmasens liegt damit ganz knapp hinter dem Landesschnitt von 65 Prozent. In den verbleibenden vier Tagen rechnet der Leiter des Pirmasenser Finanzamtes nicht mit einer riesigen Abgabewelle. Pro Woche kämen derzeit gerade mal fünf Prozent neuer Grundsteuererklärungen dazu, weshalb Pelzer mit einer Quote von etwas mehr als 70 Prozent rechnet, wenn am Dienstag die Frist abgelaufen ist. Gerüchte, wonach die Computersysteme im Finanzamt wegen der vielen Erklärungen und Hilfeanfragen abgestürzt seien, dementierte er. Es habe diese Woche lediglich einen kurzen Ausfall einer Datenleitung gegeben. Das Problem sei aber schnell behoben worden.

Die 30 Prozent ohne Grundsteuererklärung müssen jedoch nicht befürchten, dass am Mittwoch eine Zwangsgeldandrohung im Briefkasten liegt. Pelzer betonte am Freitag, dass auch gerne am 1. Februar und den Folgetagen weitere Erklärungen angenommen würden. „Wir sind froh, wenn die Leute ihre Erklärungen abgeben“, versicherte der Finanzamtschef. Wer es noch nicht geschafft hat, bekomme erstmal ein Erinnerungsschreiben.