Auf Sonntag, 11 Uhr, wurde das Topspiel der Tischtennis-Verbandsoberliga zwischen dem TTC Dahn und dem TTV Edenkoben vorgezogen.

Zum ursprünglichen Termin am 18. April hätte bei Edenkoben Jonathan Kraft, im Vorjahr Mitglied des Nationalteams bei der U13-Europameisterschaft in Schweden, wegen einer Einladung des Deutschen Tischtennis-Bunds gefehlt. Dahn, das als Tabellenführer mit 24:6 Punkten in die letzten drei Saisonpartien geht, spielt am Samstag ab 18 Uhr zunächst noch gegen Schaumberg Theley. Das mit 21:7 Zählern auf Rang zwei liegende Edenkoben hat am Wochenende gleich vier (!) Partien, darunter das Match am Samstag, 18 Uhr, gegen den Tabellendritten Waldfischbach. Das erste Spiel des außergewöhnlichen Viererpacks verlor Edenkoben am Freitagabend in Oggersheim.