Es wirkte ewig her: Das letzte Live-Event im Quasimodo vor Publikum fand am 7. März 2020 statt. Bei besagtem Konzert war „Jan-Luca Ernst & Band“ als Anheizer am Start. Nun brachte der „The Voice of Germany“-Teilnehmer die so vermisste knisternde Live-Atmosphäre vor knapp 100 Besuchern in den Pirmasenser Club zurück.

Frank Achenbach aus Rieschweiler war die Freude auf das Konzert am Freitag deutlich anzusehen: „Endlich wieder Livemusik nach gefühlten achtzehn Monaten …“, platzte es förmlich aus ihm heraus. Klaus Wolf aus Pirmasens sagte: „Ich freue mich auf die gute Band. Die Atmosphäre in diesem Club gefällt mir. Auch freue ich mich darauf, endlich wieder Leute zu treffen.“ Thomas Gaubatz, der in Windsberg wohnt, ist ein Fan von Jan-Luca Ernst und fühlt sich im Quasimodo sicher: „Die Ansteckungsgefahr ist hier auf jeden Fall gebannt, da strenge Kontrollen am Eingang stattfinden. Ich selbst bin mittlerweile als genesen eingestuft.“

Das der 22-jährige Bandleader Jan-Luca Ernst mit Jürgen „Pepe“ Zapp (Gitarre), Julian Eulberg (Keyboards), David Rauth (Bass) und Marvin Gruber am Schlagzeug eine spielstarke Instrumentalfraktion neben sich weiß, ist bekannt. Auch an der Gesangsfront ist die Gruppe gut aufgestellt, jedoch war Steffi Empel verhindert. Mit Selina-Sophie Vierling stand jedoch ein Ausnahmetalent parat. Sie vermag mit ihrem beeindruckend dynamischen Stimmumfang nahezu alles zu singen, was die Genres Rock und Pop hergeben. Anhand des Melissa-Etheridge-Klassikers „Like The Way I Do“ konnten sich die Zuschauer davon ein Bild machen.

Von „Pink Floyd“ bis „Papa Roach“

Als weitere Höhepunkte des viel Laune machenden ersten Konzertteils müssen der Ohrwurm „Legendary“ („Welshly Arms“), eine äußerst gelungene Version von „Wish You Were Here“ („Pink Floyd“), „Last Resort“ („Papa Roach“) und die feine, erstmals gespielte Ernst-Eigenkomposition „Hold On“ genannt werden. Bitte mehr davon!

Auch nach der Pause bot die Gruppe Spielfreude und Herzblut, die in exzellent vorgetragenen Hits wie „Believer“ („Imagine Dragons“), „Sex On Fire“ („Kings Of Leon“) und dem wuchtigen „Volbeat“-Knüller „Lola Montez“ hörbar wurden. „Jan-Luca Ernst & Band“ zeigten erneut, dass sie zum Besten gehören, was die Livemusikszene der Südwestpfalz zu bieten hat.

Zahlreiche Anfragen von Bands

Quasimodo-Betriebsleiter Christoph Schaaf sagte der RHEINPFALZ: „Wir wollten austesten, ob auch das ältere Publikum schon wieder den Weg zu uns findet, oder ob es eher die Jungen sind, die wieder feiern gehen. Ich denke, mit etwas Lokalem zu starten, macht Sinn. Auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass Konzerte internationaler Acts wegen der Pandemie momentan sehr schwierig zu realisieren sind.“

Raphael Wagenblatt, einer der beiden Club-Inhaber, fügte hinzu: „Wir sind alle unheimlich happy, dass endlich wieder Livemusik stattfinden darf. Zu Jan-Luca Ernst hat das Quasi eine langjährige Verbundenheit, somit war seine Band die logische Wahl für das erste Konzert nach der langen Pause.“ Zur Frage nach weiteren zukünftigen Live-Gigs äußerte er sich so: „Wir versuchen, an den Konzerten festzuhalten, die schon vor Pandemiebeginn geplant waren. Das wäre beispielsweise der Gig im Rahmen ,Wellenbrecher-Tour’ von ,Unantastbar’. Auch zusammen mit Ex-Schwemme-Wirt Karl Staller sind einige Events in Planung, beispielsweise spielen am 26. Dezember die Lokalmatadore ,Fistful of Rage’ hier. Wir haben zahlreiche Anfragen von Bands und sind zudem selbst an einigen Sachen dran.“