Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Wochenende wieder das traditionelle Schlabbeflickerfest statt. Sowohl die Besucher als auch die Vereine selbst schwärmten von der guten Stimmung.

Bereits zum offiziellen Fassbieranstich durch den Beigeordneten Denis Clauer war der Exerzierplatz am Freitagabend gut gefüllt. Klaus Wolf, der sich als „Pirmasenser durch und durch“ bezeichnet, sitzt mit Freunden an einem der Tische, ein Hopfenkaltgetränk vor sich. „Es ist immer gut, wenn etwas gemacht wird, und ich habe den Eindruck, die Leute wollen einfach raus und eine unbeschwerte Zeit genießen. Das stelle ich auch an mir selbst fest“, sagt Klaus Wolf.

Dass es in diesem Jahr weniger Vereine als vor der Pandemie sind, die das Fest mit Speisen und Getränken ausrichten, findet Wolf nicht schlimm. Im Gegenteil: Er ist froh, dass es mehr Platz auf dem Exe gibt, auch wegen des Infektionsgeschehens. „Bei anderen Stadtfesten ist alles dicht an dicht gedrängt, das macht mir so keinen Spaß“, so Wolf.

Weniger Vereine, doch das Angebot reicht aus

Vor allem wegen der Livemusik ist Cornelia Murphy auf das Fest gekommen. „Ich freue mich richtig auf die Band heute Abend und vielleicht komme ich morgen auch noch einmal vorbei. Endlich können wir nach zwei Jahren Corona wieder feiern“, sagt sie am Freitagabend. Das Ehepaar Christa und Wolfgang Probst sitzt ebenfalls glücklich bei Flammkuchen und Cocktails zusammen. „Das Angebot ist völlig ausreichend, mehr brauchen wir nicht. Gleich kommen noch Freunde von uns und wir sind auf die Band gespannt, die gleich spielt. Sie sollen ja schon öfter hier in Pirmasens gespielt haben, gehört haben wir sie aber noch nicht“, so Wolfgang Probst.

Die Band Teamwork spielt viele Hits

Pünktlich um 20 Uhr ist es dann schließlich so weit: Die dunkle Bühne wird angestrahlt und die neunköpfige Band Teamwork aus dem Saarland begrüßt das Publikum. Zwei stimmgewaltige Sängerinnen und ein charismatischer Sänger sind es, die Hits aus den letzten Musikjahrzehnten zum Besten geben, angefangen mit „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams. Das Publikum ist angestachelt, mehrfach wird es von den Bandmitgliedern aufgefordert, noch lauter zu klatschen und zu singen. Während Lieder wie „Walking On Sunshine“, „The Power Of Love“ oder auch „Move In The Right Direction“ folgen, bilden sich teils lange Schlangen an den Ständen der Vereine. Bratwürste, Lachsbrötchen oder Hotdogs werden über die Theke gereicht und erfreuen hungrige Mägen. Bis 1 Uhr nachts wird noch gefeiert, das Wetter hält.

Am Samstag erfreut Blas- und Unterhaltungsmusik zum musikalischen Markttag die Besucher. Zur Mittagessenszeit strömen neue Gäste auf den Platz vor dem Rathaus, während der Musikverein Trulben sein Können unter Beweis stellt. Mit einer Zange bewaffnet steht Norbert Fremgen vom CVP hinter dem Grill und schaut, dass keine Bratwurst anbrennt. Mit dem Fest ist er bislang zufrieden, wie er sagt, auch wenn es für seinen Verein immer schwerer werde, Leute zu finden, die am Stand mithelfen möchten. „Trotzdem haben wir es geschafft, dieses Jahr wieder dabei sein zu können und sind von der Stimmung hier richtig angetan. Die Musik ist super und alle Besucher sind gut gelaunt“, so Fremgen.

Premiere der Praetorians beim Schlabbeflickerfest

Zum ersten Mal als Verein beim Schlabbeflickerfest dabei sind die Footballer von den Praetorians, die Hotdogs und Getränke reichen und die Jahrmarktsattraktion „Hau den Lukas“ mitgebracht haben. „Wir sind vorrangig hier, um uns der Öffentlichkeit zu präsentieren und haben schon interessante Gespräche mit Kindern und Jugendlichen geführt, die Football richtig cool finden. Die Hotdogs kommen bei dieser Zielgruppe natürlich auch gut an, so dass wir beim nächsten Mal sicher wieder mit von der Partie sind“, so Vereinsvorstand Mario Kapila.

Karl Seither vom 1. Tischtennisclub Pirmasens gerät richtiggehend ins Schwärmen: „Wir sind von Anfang an beim Schlabbeflickerfest mit dabei und richtig froh, dass es dieses Jahr endlich wieder stattfindet. Zum Glück haben wir noch viele junge Leute, die gerne mit den Älteren zusammenarbeiten. So war unsere Teilnahme kein Problem. Die Stimmung ist top und sogar noch besser als vor der Pandemie, und unsere Flammkuchen sind mal wieder der Renner.

Auch die Organisatoren sind zufrieden

Uwe Hauser vom Pirmasenser Stadtmarketing, der das Schlabbeflickerfest schon seit Jahren organisiert, war nach zwei Tagen Feierlichkeiten sichtlich froh, dass das Fest als Erfolg verbucht werden kann. „Am Samstagabend, als die Band Take Five aufgespielt und für super Stimmung gesorgt hat, war das Essen sogar schon relativ früh ausverkauft – das spricht natürlich für sich. Beim abschließenden Höhenfeuerwerk war der Platz rappelvoll und die Leute sind irgendwann glücklich nach Hause“, freute er sich. Das Schlabbeflickerfest 2022 habe allein durch die gute Stimmung das letzte vor drei Jahren sogar noch getoppt.