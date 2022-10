Die Studierenden am Hochschulcampus Pirmasens sind in den vergangenen zwei Jahren nicht von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verschont geblieben und konnten ihren Abschluss nicht gebührend feiern. 110 Absolventinnen und Absolventen der Jahrgänge 2019/2020 bis zum Sommersemester 2021 aus dem Fachbereich Angewandte Logistik und Polymerwissenschaften haben dies am Freitag nachgeholt. „Woher Sie kommen, was Sie glauben, wen Sie lieben – das ist alles egal. Entscheidend ist, was Sie können und was Sie wollen“, machte Hochschulpräsident Hans-Joachim Schmidt im Atrium den neuen Bachelor- und Master-Absolventen Mut für die Zukunft. Er rief dazu auf, neugierig und hartnäckig zu bleiben. „Gehen Sie hinaus in diese Welt und machen Sie sie ein bisschen besser – sie kann es gebrauchen!“ Oberbürgermeister Markus Zwick wünschte sich, dass viele Absolventen in Pirmasens und der Region bleiben – schließlich brauche man hier dringend kluge Köpfe.