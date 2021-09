Das Landesimpfzentrum in Pirmasens stellt seinen Betrieb ein. Zum Abschluss am Donnerstag zogen die Verantwortlichen Bilanz. Für besondere Freude sorgten die hohen Impfquoten in Stadt und Landkreis.

„Hier wurde großartige Arbeit geleistet“, freut sich Landrätin Susanne Ganster. Seit der offiziellen Eröffnung am 4. Januar war das Landesimpfzentrum, das gemeinsam von der Stadt Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz betrieben wurde, an 216 Tagen geöffnet. Die Bilanz fällt durchweg positiv aus. „Die Impfkampagne war ein voller Erfolg“, meint Oberbürgermeister Markus Zwick. Die Impfung habe die Wende gebracht und einen neuen Umgang mit der Corona-Pandemie ermöglicht.

