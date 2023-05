Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Landesimpfzentrum in Pirmasens stellt seinen Betrieb ein. Zum Abschluss am Donnerstag zogen die Verantwortlichen Bilanz. Für besondere Freude sorgten die hohen Impfquoten in Stadt und Landkreis.

„Hier wurde großartige Arbeit geleistet“, freut sich Landrätin Susanne Ganster. Seit der offiziellen Eröffnung am 4. Januar war das Landesimpfzentrum, das gemeinsam von der Stadt Pirmasens