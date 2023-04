Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende stehen in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals 30 Partien an, doch für keinen Verein ist diese so speziell wie für den TuS Rumbach. Das liegt nicht am Gegner, dem FC Höheischweiler II, sondern am Untergrund. Denn die Rumbacher tragen am Sonntag ab 15 Uhr ihr allererstes Pflichtspiel auf dem neuen Rasenplatz im Langenthal aus. Ungemein zügig hat der TuS seinen Plan, den einzigen grauen Hartplatz im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken in einen Rasenplatz umzuwandeln, realisiert.

Drei Jahre hatte in Rumbach der Spielbetrieb geruht, 2018 startete der Verein wieder mit viel Schwung in der C-Klasse. Doch die Vereinsverantwortlichen registrierten, dass dieser Elan