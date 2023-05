Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während andere Tischtennisclubs in der Corona-Krise noch warten (müssen), hat die Tischtennis-Abteilung des TV Höheinöd auf das Ende des Hallensport-Verbots am 27. Mai schnell reagiert. Wenige Tage danach hat der TVH wieder mit dem Training in der vereinseigenen Hans-Broschey-Halle begonnen.

Nach einem Maßnahmenkatalog des Pfälzischen Tischtennisverbands (PTTV) und des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) konnte es wieder losgehen für die Freunde der mittlerweile aus Plastik