Seit ihrem Einsatz am 5. Januar in Dortmund hatte Larissa Bieß, die Rennreiterin aus Münchweiler, fast ein halbes Jahr lang kein Pferderennen mehr bestritten, bis sie sich vorigen Freitag in Mannheim wieder in den Rennsattel schwang.

Die Corona-Pandemie stoppte den Galoppsport in Deutschland. Besonders betroffen waren die kleinen Ställe der Besitzertrainer und die Amateurrennreiter, zu denen Larissa Bieß gehört. Denn