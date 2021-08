„Encore… Kultur am Ufer“ heißt ein neues Saarbrücker Festivalprojekt. Namensgebend ist die neue schwimmende Bühne, die vom 14. August bis zum 4. September entlang der Saar „Volkstheater“ in die Stadt bringt.

Vorwiegend mit Künstlern aus der Region finden mehr als 30 Veranstaltungen an insgesamt 13 Tagen statt: Straßentheater, Tanz, Akrobatik, Jonglage, Musik, Poetry Slam, Lesungen, Kindertheater, Zauberei, Walking Acts, Wasserstraßentheater und Straßenmusik. Das Saarufer zwischen Ost- und Westspange ist mit seinen Parkanlagen und der Berliner Promenade ein beliebter Treffpunkt, an dem Menschen zwanglos zusammenkommen und bietet sich als Kultur-Terrain geradezu an.

Barbara Bruhn und Frank Lion, die Macher der „Maria Helena“, dem einzigen reisenden Theaterschiff Deutschlands, sind für Planung und Organisation zuständig. Mit der neuen Außenbühne, einem alten Schleppkahn („Encore“), kommt die Kunst zu den Menschen. Der Besuch aller Vorstellungen ist kostenlos.

Los geht es am Samstag, 14. August, mit Blasmusik auf Stöckelschuhen: Das „Mademoiselle Orchestra“ steht für schräge Musik-Comedy. Kurioses verspricht eine Handstandartistin. Die „Theaterkumpanei“ stemmt sich mit dem „Kleinen Prinzen“ gegen die Herzenskälte. Mitglieder der Deutschen Radio Philharmonie und des Saarländischen Staatsorchesters laden zum Zuhören ein. „Destino Tango“ huldigen in ihrem Programm den Tango Nuevo à la Astor Piazzolla.