In ihrer letzten Predigt ist Christina Henzler, Pastorin der evangelisch-methodistischen Kirche in Pirmasens, auf die ungewisse Zukunft der Gläubigen eingegangen. Mit dem Kapitel 14 des Matthäus-Evangeliums hatte sich die Pastorin eine symbolträchtige Bibelstelle für ihre Ansprache in der Zionskirche ausgesucht – wird darin doch beschrieben, welche Zweifel beim Nachdenken über die Nachfolge aufkeimen können. Andererseits sei jedoch stets Verlass auf die helfende Hand Gottes, so die Ansicht der Kirchenfrau. 2018 war die Theologin aus ihrer schwäbischen Heimat nach Pirmasens gewechselt. Mit dem Eintritt in den Ruhestand zieht sie wieder dorthin zurück. Auch durch die Schriftenlesungen während des Gottesdienstes zog sich das Thema der neuen Wege wie ein roter Faden. Die Pastorin griff die aktuellen Turbulenzen auf. „Hilft uns diese Geschichte?“, fragte Henzler und spielte auf das Verhalten von Petrus an, der der Bibel zufolge in einem Moment voller Gottvertrauen auf dem Wasser geht, wenig später jedoch angesichts tosender Stürme Angst hat zu versinken und schließlich doch gerettet wird. Auch das Schiff Kirche erlebe seine Stürme, insbesondere die Menschen in der Pirmasenser Gemeinde, die derzeit nicht genau weiß, wie es weitergeht. Die Zionskirche wird verkauft, und die Gläubigen der evangelisch-methodistischen Kirche werden künftig von Kaiserslautern aus betreut. Marc Laukemann, der die Lauterer Gemeinde seit 2021 führt, übernimmt ab April auch die Gemeinden in Pirmasens und Zweibrücken. „Wir sollten die Nachfolge wagen“, ermunterte die scheidende Pastorin die Gottesdienstbesucher.