Eine ganze Armada von Handwerkern gab am Montagvormittag noch mal alles, um Emils Hotel in Winzeln den letzten Feinschliff zu verpassen. Ein zehnköpfiges Putzteam befreite den Neubau von Staub und Schmutz und sorgte für die perfekte Optik – der von ähnlichen Bauprojekten gewohnte Schlussspurt also. Und dennoch völlig anders: „Wir wollten 150 Gäste zur Eröffnung einladen, die in zwei oder mehr Stufen gekommen wären, aber jetzt geht das alles überhaupt nicht“, musste sich Eric Kunz den corona-bedingten Einschränkungen beugen. Auf jeden Fall werde man aber die Feier nachholen, sobald es die Situation zulasse, versprach er. Knapp 30 der 41 verfügbaren Zimmer waren in dieser ersten buchbaren Nacht belegt – unter den aktuellen Umständen sei dies sehr gut, freute sich Kunz, der gemeinsam mit Tochter Catharina Emils Hotel leitet. „Als sich Ende letzter Woche gezeigt hat, dass alles fertig wird, waren wir erleichtert“, freute diese sich über den gelungenen Abschluss des 6,7 Millionen Euro teuren Vorhabens, das im April 2019 gestartet war.