Emils Hotel, das Schwesterhotel des Hotel Kunz in Winzeln, soll am 30. Oktober eröffnen. Das teilten die Geschäftsführer, Eric und Catharina Kunz, im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit. Aktuell läuft in dem viergeschossigen Gebäude der Innenausbau, so wurden Mitte vergangener Woche beispielsweise 156 Türblätter angeliefert und eingebaut. Zudem statten Möbelbauer gerade die Zimmer aus.

Derzeit arbeiten rund 40 Arbeiter zeitgleich auf der Großbaustelle an der Ecke Bottenbacher-/Luitpoldstraße in Winzeln. Eric Kunz kündigt an, sich bis zur Eröffnung