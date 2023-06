Johann Pfirrmann ist bereits seit sechs Jahren Barkeeper in Emils Bar. Hinter dem Tresen mischt der 25-Jährige einen ganz besonderen Aperitif zusammen. Zunächst kommen fünf Zentiliter roter Wermut ins Glas, darauf folgen 100 Milliliter Apfel-Aperitif und die gleiche Menge an Sprudelwasser. Die außergewöhnlichste Zutat: Eine 14-Jahre alte Balsamico-Creme. „Der Aperitif vereint fruchtigen, kräuterigen und würzigen Geschmack“, erläutert Pfirrmann.

Serviert wird das Getränk in einem typischen Aperol-Glas mit vier bis sechs Eiswürfeln. Als Dekoration dienen ein Zweig Rosmarin sowie Orangen- oder Apfelscheiben. „Das passt sowohl optisch als auch geschmacklich gut“, sagt der Barkeeper. Die Kunden seien interessiert an dem außergewöhnlichen Getränk, das in dieser Form in der Region einzigartig sei. „An die Produkte, die dafür benötigt werden, kommt man nicht so einfach dran“, erklärt Pfirrmann. Emils Bar erhalte sie von einem der Champagnerlieferanten.

Pfirrmann hat im Hotel Kunz seine dreijährige Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert. „Gastronomie ist ein Lebensstil“, sagt der 25-Jährige. Ein Jahr war er zwischenzeitlich in einem anderen Betrieb, um neue Erfahrungen zu sammeln. Anschließend ist Pfirrmann als geprüfter Barmixer in Emils Bar zurückgekehrt.

Die Serie: Auf ein Glas

Was trinken Sie an einem warmen Sommerabend am liebsten? Wein, Gin Tonic oder doch ein Bier? Für unsere Sommerserie haben wir diese Frage Gastronomen und Barkeepern in Pirmasens gestellt.