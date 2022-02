Am Donnerstag, 3. März, wird „Elvis – Das Musical“ ab 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen aufgeführt. Es handelt sich um einen Nachholtermin. „Elvis – Das Musical“ lässt den „King of Rock ’n’ Roll“ mit einer einzigartigen Bühnenshow wiederauferstehen. Das zweieinhalbstündige Spektakel erzählt die Geschichte des erfolgreichsten Solokünstlers aller Zeiten, gespickt mit all seinen Hits, etwa „Love Me Tender“, „Jailhouse Rock“ und „Suspicious Minds“. Auch seine Gospelsongs kommen nicht zu kurz. Nach fünf Jahren mit über 500.000 Zuschauern geht das Musical über Elvis Presley zu dessen 85. Geburtstag in die sechste Spielzeit. Grahame Patrick, der von der Presse als „bester Elvis seit Elvis“ bezeichnet wird, nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise entlang der Meilensteine dieser Karriere. Das Musical bindet zudem Zeitzeugen und Weggefährten ein. Ed Enoch, Leiter des The Stamps Quartet, stand bei über 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne und wird mit seinen „Stamps“ die Show unterstützen. Infos zu den Hygieneregeln gibt es unter www.nk-kultur.de. Karten sind bei allen Vorverkaufsstellen von CTS Eventim, unter der Ticket-Hotline 01806 570070 sowie online erhältlich.