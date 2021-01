Stefanie Heß aus Thaleischweiler-Fröschen hat ein gutes Gedächtnis. So erinnert sie sich immer noch an ihr absolutes Lieblingslied als Kind. „Als ich etwa fünf Jahre alt war, hörte ich für mein Leben gern ,Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld’ von Gunter Gabriel“, berichtet Heß, als sie spontan nach dem Song ihres Lebens gefragt wird. Immer, wenn dieses Lied gelaufen sei, das der mittlerweile verstorbene deutsche Country- und Schlagersänger 1974 auf seinem Album „Das ist meine Art“ veröffentlichte, habe sie derart euphorisch mitgesungen und -getanzt, dass ihre Eltern in schallendes Lachen ausbrachen.

„Meine Eltern haben sich jedes Mal sehr amüsiert, weil ich als Fünfjährige den Text in- und auswendig konnte“, so Heß weiter. Vor allem war es wohl der Inhalt des Songs, der aus dem Mund einer Fünfjährigen lustig geklungen haben muss. In „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“ geht es nämlich um den Arbeiter Bruno Wolf, der zuhause viele Mäuler zu stopfen hat, aber im Job viel zu wenig verdient. Täglich geht er arbeiten, rackert sich ab und schuftet, ohne nur einen Tag krank zu sein. Irgendwann nimmt Wolf all seinen Mut zusammen und fordert mit den Worten „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld“ eine Gehaltserhöhung. Ob Heß das Lied in ihrer Kindheit auch deshalb so oft gesungen hat, weil sie sich von ihren Eltern mehr Taschengeld erhofft hat, hat sie der RHEINPFALZ nicht verraten.